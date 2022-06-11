Gaziantep'te 77 şişe sahte içki ele geçildi - Haberler

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Gaziantep'te 77 şişe sahte içki ele geçildi

AA - Adsız Günebakan - Güncel
Gaziantep'te 77 şişe sahte içki ele geçildi

Gaziantep'te 77 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gaziantep'te 77 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde sahte içki imalatı yapılan depoya operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 77 sahte içki ve imalat yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

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