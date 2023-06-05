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Gaziantep'te 74 Araça Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'te 74 Araça Cezai İşlem Uygulandı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy oluşturarak araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşüren 74 araca cezai işlem uyguladı.

Gaziantep'te düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy oluşturarak araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşüren 74 araca cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 01-05 Haziran 2023 tarihleri arasında düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik denetim yaptı. Kentin işlek cadde ve sokaklarında yapılan denetimler neticesinde düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy yaparak araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşüren 74 araca da cezai işlem uygulandı.

Kentte söz konusu denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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