Gaziantep'te 7 yıl önce bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 7 yıl önce bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı yakalandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 7 yıl önce bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos 2015'te Kayaönü Mahallesi'ndeki bir iş yerinde T.E'nin silahla öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü. Bu kapsamda Hürriyet Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen firari zanlı D.D. yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Fırat Özdemir - Güncel Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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