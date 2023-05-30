Gaziantep'te 7 farklı olayın faili operasyonla yakalandı
Güncel Haberler
Gaziantep'in Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde meydana gelen 7 farklı olayın firari şüphelisi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen başta kasten öldürme ve kasten yaralama olmak üzere 7 farklı olayın firari şüphelisi düzenlenen operasyonla yakalandı.
Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen başta kasten öldürme ve kasten yaralama olmak üzere 7 farklı olayın firari şüphelisi O.Y. isimli şahıs bir ikamete düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheli, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel