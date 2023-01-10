Gaziantep'te 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Gaziantep'te yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Gaziantep'te yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenler bulunduğunu belirledi.
Yakalanan 7 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere ilgili birime yönlendirildi.
Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel