Gaziantep'te 7 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Gaziantep'te yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı. Gaziantep'te yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenler bulunduğunu belirledi. Yakalanan 7 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere ilgili birime yönlendirildi. Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Şehitkamil Gaziantep Göçmen Güncel Haberler

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