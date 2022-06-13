Gaziantep'te 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç ve suçlulara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir araç durduruldu.
Yapılan aramada 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili araçtaki 2 şahsa adli işlem başlatıldı.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel