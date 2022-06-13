Gaziantep'te 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
Gaziantep'te 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç ve suçlulara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir araç durduruldu.

Yapılan aramada 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki 2 şahsa adli işlem başlatıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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