Gaziantep'te 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç ve suçlulara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir araç durduruldu. Yapılan aramada 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 şahsa adli işlem başlatıldı. AA / Zekeriye Şimşek - Güncel Güncel Haberler

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