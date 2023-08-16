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Gaziantep'te 7 Ayrı Suçtan Aranan 7 Şahıs Yakalandı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 3 açıktan hırsızlık, 2 yağma, 1 işyerinden hırsızlık ve 1 motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 7 ayrı suçtan aranan 7 şüpheli Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan yasal işlemlerin ardından Adli Mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiği ve 2 şüpheli ise serbest bırakıldığı bildirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 7 ayrı suçtan aranan 7 şahıs yakalandı.

3 açıktan hırsızlık, 2 yağma, 1 işyerinden hırsızlık ve 1 motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 7 ayrı suçtan aranan 7 şüpheli Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Ekipler, yaptıkları takip sonucu 7 şahsı yakaladı. Yapılan yasal işlemlerin ardından Adli Mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiği ve 2 şüpheli ise serbest bırakıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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