Gaziantep'te 7 Ayrı Suçtan Aranan 7 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 3 açıktan hırsızlık, 2 yağma, 1 işyerinden hırsızlık ve 1 motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 7 ayrı suçtan aranan 7 şüpheli Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan yasal işlemlerin ardından Adli Mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiği ve 2 şüpheli ise serbest bırakıldığı bildirildi.