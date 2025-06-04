Gaziantep'te 66 Bin Ünite Kan Bağışı Toplandı

Gaziantep'te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun 2009'da 43 belediye personelinin katılımıyla başlattığı kan bağışı kampanyasında bugüne kadar 66 bin ünite kan toplandı.

Şahinbey Belediye Başkanlığına 2009 yılında seçilen Tahmazoğlu, Türk Kızılaya destek vermek amacıyla "Kan verelim, spor yapalım, sağlıklı yaşayalım" kampanyası başlattı.

43 belediye personelinin katılımıyla başlayan ve Türk Kızılay ile imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen kampanya zaman içerisinde kente yayıldı. Her yıl 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulan stantlara gelen Gazianteplilerden toplanan kan bağışı ünitesi sayısı 66 bine ulaştı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, belediye başkanı seçilmeden önce de sürekli kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Kentte bir kampanya başlatmak istediğini, belediye başkanı olduktan sonra da çalışanlarla bunu hayata geçirdiklerini aktaran Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Daha sonra rağbetin fazla olduğunu görünce bunu vatandaşlarımıza açtık. Bu yıl 16'ncısını düzenledik. Her yıl kampanya katlanarak devam etti. Önce 43 üniteyle başladık. Sonra bin, 2 bin, 3 bin derken geçtiğimiz yıl 13 bin 127 ünite kan bağışı aldık. Kan bağışı yapmak insanın sadece kendi sağlığı için değil aynı zamanda hiç tanımadığı 3 kişiye de can olma fırsatı sunuyor, fayda sağlıyor ve onların duasını alıyor. Bu toplumsal dayanışma ve yardımlaşma adına çok güzel bir şey. Allah lazım etmesin ama lazım olduğunda da kan bulamadığımız zaman hastamızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Onun için bunu düzenli hale getirmek, bunu kampanyaya dönüştürmek, hiç kan bağışı yapmamış insanları da kan bağışçısı olmaya teşvik etmek amacıyla bu kampanyayı, bu farkındalığı yapıyoruz."

Tahmazoğlu, kan vermenin insan sağlığı açısından da önemli olduğunu belirterek, "Belediye olarak görevlerimizden bir tanesi vatandaşlarımızı spora teşvik etmek. Bunun için zaten birçok spor tesisi yaptık. Şu anda öğrencilerimize karne hediyesi olarak spor ayakkabı, forma ve futbol topu hediye ediyoruz. Vatandaşlarımızı da buna teşvik etmek amacıyla spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Yani verdiği kanın karşılığı olarak değil, bir ücret olarak değil, madem sen sağlığını düşünüyorsun, o zaman sağlık kalman için sana spor ayakkabısı hediye edelim spora devam edip sağlık kalmaya devam et diyoruz." dedi.

"Vatan için can, millet için kan veririz"

Kan bağışı kampanyasını her yıl büyüterek devam ettiklerini dile getiren Tahmazoğlu, 21-22 Mayıs'taki kan bağışı kampanyasına da büyük katılımın olduğuna dikkati çekti.

Tahmazoğlu, "Geçen yıl itibarıyla 52 bin 255 ünite kan toplamıştık. Bu yılki 14 bin üniteyle beraber inşallah 66 bin üniteye ulaşıyoruz. Bizim sloganımız şu, vatan için can, millet için kan veririz. Gaziantep halkı çok duyarlı. Ben halkımıza minnettarım bu duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum. Sadece iki günde burada topladığımız kan Türkiye'nin 1,5 günlük kan ihtiyacını karşılamış oluyor. Bölgemizin de yaklaşık yüzde 10 ila 15'lik kan ihtiyacını karşılamış oluyor. Bundan dolayı vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.