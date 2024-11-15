Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te 65 Köy Evi Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Gaziantep'te 65 Köy Evi Hak Sahiplerine Teslim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen 65 köy evi, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. İlçede toplam 1900 konut teslim edildi ve yıl sonuna kadar bu sayının 3 bine ulaşması bekleniyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan 65 köy evi, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konut ve köy evi inşaatları sürüyor. Şu ana kadar 1900 konutun hak sahiplerine teslim edildiği ilçede, 1100 konut inşa ediliyor. 1600 köy evinden 600'ü tamamlanırken, Çakmak Mahallesi'nde 65 hak sahibine anahtar teslimi gerçekleştirildi. Bu sayı ile şu ana kadar 400 köy evi teslim edilmiş oldu.

TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR

Teslim töreninde duygular anlar yaşanırken, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Erciyas, "Çakmak Mahallesi'nde 65 hak sahibimize köy konutlarımızın anahtarlarını teslimini yapıyoruz. Hayırlı, olsun afiyette oturmayı nasip etsin. Nurdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizle birlikte 1900 hak sahibine anahtar teslimini yaptık. Yıl sonuna kadar da bu sayıyı 3 bine tamamlayacağız. Kırsalda yapılacak 1600 köy evinde tamamlanan 600 köy evinden 400'ünün anahtar teslimi yapıldı. İlçemizde toplam hak sahibi sayımız 5 bin 900'dür. 2025 yılı sonu itibarıyla tüm hak sahiplerimize anahtar teslimi yapılarak konutlarına yerleşmiş olacaklardır. Bizlere desteklerini esirgemeyen tüm yetkililere teşekkürlerimizi arz ediyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Depremin D'sini bilmeyen ilimizde korkutan sarsıntı
Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelin Evi kim kazandı? 15 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı haritası! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi? Rize'de fay hattı var mı? Rize deprem bölgesi mi? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.