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Gaziantep'te 65 Köy Evi Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Gaziantep'te 65 Köy Evi Hak Sahiplerine Teslim Edildi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yapımı tamamlanan 65 köy evi törenle hak sahiplerine teslim edildi. Toplamda 400 köy evinin teslim edildiği öğrenilirken, yıl sonuna kadar bu sayının 3 bine ulaşması hedefleniyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan 65 köy evi, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konut ve köy evi inşaatları sürüyor. Şu ana kadar 1900 konutun hak sahiplerine teslim edildiği ilçede, 1100 konut inşa ediliyor. 1600 köy evinden 600'ü tamamlanırken, Çakmak Mahallesi'nde 65 hak sahibine anahtar teslimi gerçekleştirildi. Bu sayı ile şu ana kadar 400 köy evi teslim edilmiş oldu.

TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR

Teslim töreninde duygular anlar yaşanırken, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Erciyas, "Çakmak Mahallesi'nde 65 hak sahibimize köy konutlarımızın anahtarlarını teslimini yapıyoruz. Hayırlı, olsun afiyette oturmayı nasip etsin. Nurdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizle birlikte 1900 hak sahibine anahtar teslimini yaptık. Yıl sonuna kadar da bu sayıyı 3 bine tamamlayacağız. Kırsalda yapılacak 1600 köy evinde tamamlanan 600 köy evinden 400'ünün anahtar teslimi yapıldı. İlçemizde toplam hak sahibi sayımız 5 bin 900'dür. 2025 yılı sonu itibarıyla tüm hak sahiplerimize anahtar teslimi yapılarak konutlarına yerleşmiş olacaklardır. Bizlere desteklerini esirgemeyen tüm yetkililere teşekkürlerimizi arz ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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