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Gaziantep'te 6 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, narkotik köpeği Oniş'in tepki verdiği 2 valizde 6 kilo 85 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin narkotik köpeği Oniş ile arama yaptığı iki yolcu otobüsünde 6 kilo 85 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent girişinde uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, uygulama noktasında yolcu otobüsleri ile şüpheli araçları durdurarak aradı. Uygulama noktasında durdurulan 2 yolcu otobüsünde narkotik köpeği Onix'in tepki verdiği 2 valizde yapılan aramada; 6 kilo 85 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, valizlerin sahibi olan ismi açıklanmayan 2 yolcuyu gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

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