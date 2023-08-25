Gaziantep'te 6 kilo 450 gram skunk ele geçirildi
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Gaziantep'te polis tarafından bir otobüste yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 6 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Olay ile ilgili bir şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te 6 kilo 450 gram skunk ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep'te polisi tarafından bir otobüste yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 6 kilo 450 gram skunk ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine uygulama noktasında durdurduğu otobüste valiz içerisinde gizlenmiş 6 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili bir şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Dönek - Güncel