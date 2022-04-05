Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 20 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 21 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Şehitkamil, Gaziantep, Asayiş, Güncel, Haberler

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