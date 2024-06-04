Gaziantep'te 6 Dönümlük Buğday Ekili Alan Yandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Zencirli Mahallesi yakınlarında bulunan 6 dönümlük buğday ekili alanında çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 6 dönüm tarım alanı zarar gördü.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 dönümlük buğday ekili alan yandı.
Zencirli Mahallesi yakınlarındaki ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 6 dönüm tarım alanı zarar gördü.