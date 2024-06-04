Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te 6 Dönümlük Buğday Ekili Alan Yandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Zencirli Mahallesi yakınlarında bulunan 6 dönümlük buğday ekili alanında çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 6 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 dönümlük buğday ekili alan yandı.

Zencirli Mahallesi yakınlarındaki ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 6 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep İslahiye İtfaiye Tarım Yaşam Güncel Haberler

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

 Kapadokya'daki balayı tatilinde fenalaşan 2 günlük gelin hayatını kaybetti

Kapadokya'daki balayı tatilinde fenalaşan 2 günlük gelin hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Yonca Evcimik kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli? Yonca Evcimik biyografisi! Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında ve nereli? Kurban Bayramı tatiline 20-21 Haziran eklenecek mi? Bayram tatili kaç gün olacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte o tarihler! KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 gün mü, uzatılacak mı? Kurban'da kaç gün tatil? Milyonların beklediği haber geldi! FATMA KARANFİL KİMDİR? Aşk-ı Memnu Şayeste'si Fatma Karanfil nereli, kaç yaşında öldü? Fatma Karanfil öldü mü, kaç yaşındaydı? Fatma Karanfil kanser mi, neden öldü? Mbappe Real Madrid ile sözleşme imzaladı! Kızılcık Şerbeti sezon finali 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti'nde kim düştü? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Kayyum neden atılır? Kayyum nedir yetkileri nelerdir? KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YAPRAK DÖKÜMÜ! #127916 Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i, Müjde Uzman diziden ayrılıyor mu, neden? ESMA ESAD ÖLDÜ MÜ? Beşar Esad'ın eşi Esma Esad neden öldü, ne oldu, olay ne? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 4 Haziran dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor Merve eleme adayı mı? Resmi Gazete bugün (4 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Kabine Toplantısı Gündemi: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Emekli bayram ikramiyesine zam var mı? Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi!
Aziz Yıldırım'ın 'Adnan Hocacı' dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu

Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title