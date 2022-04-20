Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldığı istihbarat doğrultusunda bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 25 plastik fiber tank ve 2 santrifüj ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.