Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Fırat Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldığı istihbarat doğrultusunda bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 25 plastik fiber tank ve 2 santrifüj ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep, Akaryakıt, Hisarcık, Nizip, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title