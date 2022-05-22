GAZİANTEP'TE, 590 BİN MAKARON ELE GEÇTİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP'TE, 590 BİN MAKARON ELE GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 590 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 590 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak makaron getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından kent girişinde durdurulan plakası açıklanmayan bir araçta yapılan aramada 590 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ism açıklanmayan araç sürücüsünü gözaltına alarak emniyette sorgulamaya başladı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Makaron, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title