GAZİANTEP'TE, 590 BİN MAKARON ELE GEÇTİ - Haberler

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 590 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak makaron getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından kent girişinde durdurulan plakası açıklanmayan bir araçta yapılan aramada 590 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ism açıklanmayan araç sürücüsünü gözaltına alarak emniyette sorgulamaya başladı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel