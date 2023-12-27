Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te 58 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep'te düzenlenen 'Kalkan' operasyonunda, 13'ü aynı otomobilde olmak üzere 58 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla da 4 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te düzenlenen 'Kalkan' operasyonunda, 13'ü aynı otomobilde olmak üzere 58 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla da 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yasa dışı yollarla girdiği belirlenen kaçak göçmenlere yönelik 'Kalkan' operasyonu düzenledi. Operasyonda 13'ü bir otomobil içerisinde, 45'i ise çiftlik evinde olmak üzere toplam 58 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörler A.T., C.K., O.A. ve C.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adliye Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title