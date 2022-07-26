Gaziantep'te 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine operasyon düzenledi. Adreste arama yapan ekipler, 550 litre kaçak akaryakıt, fiber tank ve santrifüj ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu arada, operasyon anı polis kamerasıyla görüntülendi. AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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