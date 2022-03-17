Gaziantep'te 55 bin 600 makaron ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 55 bin 600 makaron ele geçirildi

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te 55 bin 600 makaron ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 55 bin 600 makaron ele geçirildi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 55 bin 600 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesindeki bir işyerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, operasyonda 30 bin 800 doldurulmuş olmak üzere 55 bin 600 makaron ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Haberler

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