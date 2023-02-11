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Gaziantep'te 532 köye helikopterle yardım malzemesi

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Gaziantep'te 532 köye helikopterle yardım malzemesi

GAZİANTEP'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesiminde 532 köyün tamamındaki depremzedelere, Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanlığı'na ait helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesiminde 532 köyün tamamındaki depremzedelere, Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanlığı'na ait  helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesiminde 532 köyün tamamındaki depremzedelere Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanlığı'na ait helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldığı aktarıldı. Açıklamada; havalanan 5 helikopterin, 58 sortide Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinin 532 dağ köyüne iniş yaptığı, 1221 erzak ve gıda kolisi, 500 çadır ve 1371 koli battaniye ile su kolilerinin jandarma personelince depremzedelere dağıtıldığı belirtildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Kahramanmaraş Gaziantep Jandarma Güncel Haberler

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