Gaziantep'te 52 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te 52 kaçak telefon ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir kişinin adresinde kaçak telefon olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 52 kaçak cep telefonunu ele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.