Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Gaziantep'te 518 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te 518 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki şüphelinin üst aramasında 518 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki şüphelinin üst aramasında 518 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Serinevler Mahallesinde durumundan şüphelendikleri 2 şüphelinin üst aramasını yaptı.

Aramada, 518 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Seçim Sonuçları
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2019
Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title