Gaziantep'te 510 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir tırda yapılan yol kontrolünde 510 bin uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce il çıkışındaki yol kontrolünde narkotik köpeğinin yardımıyla tırda yapılan aramalarda, çuvallar içinde 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
