GAZİANTEP'TE, 50 YILLIK KALAYCI USTASI, ÇIRAK BULAMIYOR - Haberler

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GAZİANTEP'TE, 50 YILLIK KALAYCI USTASI, ÇIRAK BULAMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş kalaycılığın son ustası olan Ökkeş Bulunmaz (65), yetiştirecek çırak bulamamaktan şikayet ediyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş kalaycılığın son ustası olan Ökkeş Bulunmaz (65), yetiştirecek çırak bulamamaktan şikayet ediyor.

Ökkeş Bulunmaz, Dervişpaşa Mahallesi'ndeki 6 metrekarelik dükkanında 50 yıldır kalaycılık yapıyor. Mesleğe başladığında çok sayıda usta bulunmasına karşın zaman içerisinde bir tek kendisinin mesleği sürdürdüğünü anlatan Bulunmaz, 'Bu mesleğin şu anda ilçedeki son temsilcisi benim. Çırak bulamadığımız için yeni ustalar yetişmiyor. Ben sağlığım el verdikçe mesleğimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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