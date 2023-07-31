Gaziantep'te 50 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 169 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 50 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca, bin 234 şüpheliden 169'u tutuklandı.