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Gaziantep'te 50 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 169 Şüpheli Tutuklandı

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 50 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca, bin 234 şüpheliden 169'u tutuklandı.

Gaziantep'te polisin yaptığı denetimlerde 50 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken bin 234 şüpheliden 169'u tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Temmuz tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında 29 adet ruhsatsız tabanca,13 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca, 292 adet fişek ele geçirilirken 158 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Operasyonlar sonucunda belirtilen olaylara karıştıkları tespit edilen bin 234 şüpheliden 169'u sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Bin 65 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 284 şüpheli yakalanarak Adli Mercilere teslim edildiği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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