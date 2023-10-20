Gaziantep'te 5 kişinin öldüğü kazada 3 gözaltı
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Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda minibüsün karayolları kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 3 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te 5 kişinin öldüğü kazada 3 gözaltı
Minibüs şoförü, kamyon şoförü ve karayolları çalışanı gözaltına alındı
GAZİANTEP - Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nda minibüsün karayolları kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 3 kişi gözaltına alındı.
Kaza, akşam saatlerine doğru Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan Necati Demir idaresindeki 21 ADE 794 plakalı yolcu minibüsü, refüjdeki otları temizleyen 33 ACR 915 plakalı Çetin Koçarslan kontrolündeki karayolları kamyonuna çarptıktan metrelerce savruldu. Feci kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.
İki şoför ile karayolları çalışanı gözaltına alındı
Feci kazanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde minibüs şoförü Necati Demir, karayolları kamyonu şoförü Çetin Koçarslan ve karayolları çalışanı Mahmut Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.