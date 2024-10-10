Gaziantep'te 5 Kilo Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından durdurulan A.Ç.'nin valizinde 5 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde şüphelendikleri A.Ç.'yi durdurdu. A.Ç.'nin valizinde yapılan aramada, 5 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, A.Ç'.yi gözaltına aldı. Jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından şüpheli, tutuklandı.