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Gaziantep'te 5 Kilo Sentetik Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te 5 Kilo Sentetik Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın bavulunda 5 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan şüpheli, adliyede tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bavulunda 5 kilo 100 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları A.Ç'nin üzerinde ve bavulunda yaptığı aramada, 5 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

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