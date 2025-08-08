Gaziantep'te 5 Katlı Binada Çıkan Yangında 23 Kişi Dumandan Etkilendi
Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki 5 katlı bir binada çıkan yangında 23 kişi dumandan etkilendi. Yangın, bina altındaki iş yerinde çıkış yaptı ve kısa sürede tüm katlara yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, mahsur kalan toplam 23 kişiyi kurtardı.
Özdemirbey Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın altında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İş yerinde çıkan yangın, daha sonra binanın dış cephe kaplamasına sıçrayarak tüm katları sardı.
Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 15 kişiyi kurtardı.
Binada soğutma çalışmaları yapılırken, dairelerde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 8 kişi daha kurtarıldı.
Kurtarılan kişiler kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yangın sonucu binada hasar oluştu.