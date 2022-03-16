Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

GAZİANTEP'te jandarmanın 3 araçta yaptığı aramada 47 kaçak göçmen yakalandı.

GAZİANTEP'te jandarmanın 3 araçta yaptığı aramada 47 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde durdurdukları 3 araçta arama yaptı. Ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 47 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin taşındığı 3 araca el koyan ekipler, organizatör olduğu belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmenler ise sınır edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title