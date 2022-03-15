Gaziantep'te 47 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 47 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te 47 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 47 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sonucu düzensiz göçmen organizatörü olduğu belirlenen 4 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinasyonu ile düzensiz göçmen operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sonucu 47 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında düzensiz göçmen organizatörü olduğu belirlenen 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 3'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

Gaziantep'te 47 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title