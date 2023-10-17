Gaziantep'te 46 Hırsızlık Olayının Şüphelisi 87 Kişi Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonları sonucu, son bir ay içerisinde meydana gelen 46 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 87 şahıs yakalandı. Tutuklanan 38 şüpheliye ait çalıntı malzemeler ise mağdur vatandaşlara iade edildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonları sonucu, son bir ay içerisinde meydana gelen 46 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 87 şahıs yakalandı. Yakalanan 87 şahıstan 38'i tutuklanırken ele geçirilen çalıntı malzemeler ise mağdur vatandaşlara tekrar teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Eylül-16 Ekim 2023 tarihleri arasında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik adli makamların koordinesiyle çok sayıda operasyon yaptı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 46 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak, olaylara karıştığı tespit edilen 87 şüpheli yakalandı. Hakkında yasal işlem yapılan şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 49 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar neticesinde ele geçirilen çalıntı malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara tekrar teslim edildi. - GAZİANTEP