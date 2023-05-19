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Gaziantep'te 43,5 Milyon Liralık Soygun: Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te 43,5 Milyon Liralık Soygun: Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te bir otomobil ve içindeki 43,5 milyon lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te otomobil ve içindeki 43,5 milyon lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey İlçesi Bey Mahallesi'nde önceki gün bir otomobilin çalınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, otoparktaki otomobil ve içindeki 43,5 milyon lira ile ziynet eşyayı çaldığı tespit edilen İ.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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