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Gaziantep'te 405 kök kenevir ele geçirildi

Gaziantep'te 405 kök kenevir ele geçirildi

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir binanın bahçesinde ekili 405 kök kenevir ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İbni Sina Mahallesi'ndeki bir binanın bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bahçede ekili 405 kenevir, bahçeye gizlenmiş 6 kilo 900 gram esrar ve bir miktar esrar tohumu ele geçirdi. Polis ekipleri kenevir yetiştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir binanın bahçesinde ekili 405 kök kenevir ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İbni Sina Mahallesi'ndeki bir binanın bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bahçede ekili 405 kenevir, bahçeye gizlenmiş 6 kilo 900 gram esrar ve bir miktar esrar tohumu ele geçirdi.

Polis ekipleri kenevir yetiştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Kenevir Güncel Haberler

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