Gaziantep'te 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, "kasten adam öldürme" ve çeşitli suçlardan 40 yıl hapis cezası bulunan Kemal G'nin (31) Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
