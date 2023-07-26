Gaziantep'te 4 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan operasyonda 4 ton sahte deterjan ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir iş yerinde 4 ton sahte deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

4 ton sahte deterjan ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.