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Gaziantep'te 4 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

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Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan operasyonda 4 ton sahte deterjan ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir iş yerinde 4 ton sahte deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

4 ton sahte deterjan ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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