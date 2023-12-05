Gaziantep'te 4 silah ele geçirildi

Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 1 tüfek ve 400 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 1 tüfek ve 400 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda 3 tabanca, 1 tüfek, 1 şarjör, 159 fişek ile 400 gram esrar ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.