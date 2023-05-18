Gaziantep'te 4 Modifiye Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran ve çakar bulunduran 4 modifiye aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te 4 modifiye araç sürücüsüne ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran ve çakar bulunduran 4 modifiye aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran ve çakar bulunduran araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran ve üzerinde çakar bulunan 4 modifiye aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.