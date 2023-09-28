Gaziantep'te 4 Milyon Liralık Taklit Ürün Ele Geçirildi

Gaziantep'te durdurulan bir araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon 160 bin lira olan 32 bin adet taklit ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon 160 bin lira olan 32 bin adet taklit ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon 160 bin lira olan 32 bin adet taklit ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP