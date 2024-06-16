Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te 4 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan olayda, Suriye uyruklu bir şüpheli berberde bir müşteriyi öldürdükten sonra Üçoklar Mahallesi'ndeki bir evde 3 kişiyi daha öldürdü. Şüpheli, polis tarafından yakalanacağını anlayınca Barak Mahallesi'nde intihar etti. Olayda yaralanan bir kişi ise saldırganla arkadaş olduklarını belirtti.

Gaziantep'te 4 kişiyi öldüren şüpheli yaşamına son verdi.

Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mustafa Hıdır, berberde Suriye uyruklu bir müşteriyi henüz öğrenilemeyen nedenle silahla öldürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli Hıdır, bir süre sonra Üçoklar Mahallesi'ndeki bir eve girerek yine Suriye uyruklu 3 kişiyi daha öldürdü. Olay yerinden kaçan Hıdır, yakalanacağını anlayınca Barak Mahallesi'nde silahla intihar etti.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Saldırganın öldürdüğü 4 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazelerin ikisi Kilis'e diğer ikisi ise Suriye'nin Çobanbey kentine gönderildi.

Saldırıda yaralanan Münir El Hüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlı Mustafa Hıdır ile arkadaş olduklarını belirtti.

Hıdır'ın akşam saatlerinde evlerine geldiğini ifade eden El Hüseyin, "Yanımıza geldi ve yurt dışına gideceğini söyleyerek helallik istedi. 'Yurt dışına gideceğim, beni son görüşünüz olabilir' dedi. Biz de kendisiyle selamlaştık, 5 dakika sonra kalktı ve belinden silahı çıkardı. Önce Ahmet'i sonra Yahya'yı vurdu. Ben de elimden yaralandım. Ondan sonra neler oldu hatırlamıyorum. Biz uzun süredir arkadaşız, aramızda sıkıntı yok, Kardeş gibi yaşıyorduk." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Şahinbey Suriye 3.Sayfa Güncel Haberler

Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş

Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş

 Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar

Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar

 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

Bakmadan Geçme

Bayram tatilinde bankalar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası bankalar kapalı mı? Bayram tatilinde noterler açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası noterler kapalı mı? Bayram tatilinde kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası kargolar kapalı mı? Türkiye-Brezilya Voleybol Maçı Canlı İzle! Türkiye-Brezilya voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-Brezilya voleybol maçı şifresiz canlı izle! Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede? Kurban Bayramı'nda borsa açık mı, kapalı mı? Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak? Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede? Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde alışveriş merkezleri çalışıyor mu? #128717 Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? Bayram'da hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? Kurban eti buzdolabında saklanır mı? Kurban eti hemen buzdolabına konur mu, ne kadar bekletilir? Kurban Bayramı'nda borsa açık mı, kapalı mı? Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak? Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? Bayram'da hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? Kurban Bayramı'nda nereler kapalı? 16-17-18-19 Haziran'da kargo, eczane, bankalar kapalı mı, açık mı? Kurban Bayramı'nda nereler kapalı? 16-17-18-19 Haziran'da kargo, eczane, bankalar kapalı mı, açık mı? Kurban Bayramında Toplu Taşıma Ücretsiz 2024 | 16-17-18-19 Haziran toplu taşıma bedava mı? Bayramda metro, otobüs, vapurlar kaç gün ücretsiz?
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj

Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title