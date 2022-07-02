Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı Gaziantep'te iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alanın 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. Gaziantep'te iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alanın 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren alışveriş merkezinin otoparkındaki işletmede çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve mağdurların ifadelerine başvuran ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren alışveriş merkezinin otoparkındaki işletmede dün henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı. AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil alışveriş Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.