Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alanın 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alanın 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren alışveriş merkezinin otoparkındaki işletmede çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve mağdurların ifadelerine başvuran ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren alışveriş merkezinin otoparkındaki işletmede dün henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil alışveriş Gaziantep Güncel Haberler

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