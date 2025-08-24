Gaziantep'te 4 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Gaziantep İbni Sina Mahallesi'nde bir sitenin 4 katlı binasının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi için soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te site içerisinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

İbni Sina Mahallesi'nde öğle saatlerinde site içerisindeki 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan alevler kısa süre içinde tüm çatı katını kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
