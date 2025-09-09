Haberler

Gaziantep'te 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan 4 firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlülerin toplamda 11 yıl 1 ay ile 18 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunuyor.

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, haklarında 11 yıl 1 ay ile 18 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
