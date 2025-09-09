Gaziantep'te 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, haklarında 11 yıl 1 ay ile 18 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.