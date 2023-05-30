Gaziantep'te 4 Farklı Hırsızlık Olayını Gerçekleştiren Şüpheli Yakalandı
Güncel Haberler
Gaziantep polisi farklı tarihlerde 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan B.Y. isimli şüpheli şahıs yakalandı.
4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep polisi farklı tarihlerde 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan B.Y. isimli şüpheli şahıs yakaladı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde meydana gelen 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan B.Y. isimli şüpheli şahıs yakaladı.
Yakalanan şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Dönek - Güncel