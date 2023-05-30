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Gaziantep'te 4 Farklı Hırsızlık Olayını Gerçekleştiren Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep polisi farklı tarihlerde 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan B.Y. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep polisi farklı tarihlerde 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan B.Y. isimli şüpheli şahıs yakaladı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde meydana gelen 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan B.Y. isimli şüpheli şahıs yakaladı.

Yakalanan şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Dönek - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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