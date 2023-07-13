Gaziantep'te düzensiz göçmenlerin yakalandığı ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Gaziantep'te 4 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il giriş uygulamasında bir aracı aradı.

Ekipler, aramada, yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan zanlıyı yakaladı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

Zanlı, "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.