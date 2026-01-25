Haberler

Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem / Haber eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7,82 kilometreydi ve çevre ilçelerde de hissedildi. İlk bilgilere göre ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı.

GAZİANTEP'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 19.13'te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,82 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk bilgilere göre, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor

Türkiye'ye geliyor! Süper Lig devinde bir anlaşma daha
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı

Tedesco'dan ayrılığa veto: Ne teklif gelirse gelsin satılmayacak
Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı

Büyük özlem sona erdi! Tam 7 maç sonra kazandılar
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor

Türkiye'ye geliyor! Süper Lig devinde bir anlaşma daha
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti

Arbeloa'nın Arda Güler kararı tepki çekti
Rize'de neler oldu neler! 2 kırmızı, 1 iptal, 90. dakikada sonucu belirleyen gol!

2 kırmızı, 1 iptal ve 90. dakikada sonucu belirleyen gol