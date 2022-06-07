Gaziantep'te 385 taklit ürün ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 385 taklit ürün ele geçirildi

AA - Adsız Günebakan - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te 385 taklit ürün ele geçirildi

Gaziantep'te 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, taklit marka 385 çanta, tişört, çorap ele geçirildi.

Gaziantep'te 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, taklit marka 385 çanta, tişört, çorap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde taklit ürün satıldığı iddiasıyla 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, yaklaşık 1 milyon 750 bin lira değerinde 385 adet çanta, tişört ve çorap bulundu.

İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title