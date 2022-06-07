Gaziantep'te 385 taklit ürün ele geçirildi - Haberler

Gaziantep'te 385 taklit ürün ele geçirildi Gaziantep'te 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, taklit marka 385 çanta, tişört, çorap ele geçirildi. Gaziantep'te 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, taklit marka 385 çanta, tişört, çorap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde taklit ürün satıldığı iddiasıyla 4 iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, yaklaşık 1 milyon 750 bin lira değerinde 385 adet çanta, tişört ve çorap bulundu. İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. AA / Adsız Günebakan - Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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