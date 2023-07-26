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Gaziantep'te 38 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

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Gaziantep'te illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs tutuklandı.

- Gaziantep'te 38 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik Nurdağı kavşağında durdurulan 2 araçta arama yaptı. Araçlarda yapılan aramalarda illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen organizatörü 2 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Güncel

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