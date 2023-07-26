Gaziantep'te 38 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen organizatörü tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen organizatörü olarak faaliyet gösteren 2 şahıs ise tutuklandı.

Gaziantep'te illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik Nurdağı kavşağında durdurulan 2 araçta arama yaptı. Araçlarda yapılan aramalarda illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen organizatörü 2 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP