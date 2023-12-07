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Gaziantep'te 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Gaziantep'te yapılan operasyonda bir evde 37 bin 693 kaçak ilaç bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te bir evde 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bir evde yaptıkları aramada, 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Tutuklama Adliye Kaçakçılık 3. Sayfa Emlak Güncel Haberler

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